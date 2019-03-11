Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Yazılım sektöründe yılda 35 milyar dolar ithalat yapılırken yurt dışına ancak bir milyar dolar değerinde ürün satılabiliyor. Kamu kurumlarının daha fazla yerli ürün tercih etmesi gerektiğine dikkat çeken Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına “yerli envanter oluşturulması” çağrısında bulundu. Türkiye’de kullanılan birçok yazılımın yurt dışı kaynaklı olduğunu söyleyen YASAD Yönetim Kurulu Üyesi Alim Küçükpehlivan “Bütün vatandaşlarımızın bilgilerinin tutulduğu sistemler dâhil olmak üzere birçok sistemin giriş kontrollerini yapan, yetkilendirmesini yöneten donanım ve yazılımlar, genellikle İsrail kökenli. Bu sebeple yerli ve millî hamlesinde yazılımda da geri kalmamalıyız” dedi.