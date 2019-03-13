Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü sözleşmeleri kapsamında 4 firmaya hafif atılabilir ve hafif insansız kara aracı geliştirme görevi verildi.

Türk savunma sanayisinde güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen hafif sınıf insansız kara araçlarının ilk örnekleri ortaya çıktı. Hafif atılabilir insansız kara araçlarının yetenekleri, ASELSAN tarafından oluşturulan test alanında sergilendi. Kullanıcı tarafından harekat alanında denenecek ürünler için yılın 2'nci yarısında seri üretime yönelik hazırlıklar tamamlanacak.