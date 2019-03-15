Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Instagram tarafında ise daha çok fotoğraf akışında sorun yaşandı. Konuyla ilgili olarak Facebook erişim probleminin DDos saldırılarından kaynaklanmadığını belirtti ancak sebebiyle ilgili olarak bir açıklama yapmadı. Uzmanlara göre sosyal ağlardaki çöküşün üç ayrı sebebi olabilir. İşte üç senaryo:

1. Senaryo: Ağ yönetimi şirketi Netscout, Avrupa ve Kuzey Amerika’da birçok kullanıcının yaşadığı Facebook erişim sorununun, Sınır Geçit Protokolü’ndeki (Border Gateway Protocol / BGP) bir hatadan kaynaklandığını öne sürdü. İnterneti oluşturan ağlar arasındaki trafiği yöneten BGP’nin tamamen kötü bir yazılım olmamasına rağmen, güvenilirliği bulunmaması ve internetin farklı ağlarını yönlendirmesi sebebiyle küresel olarak problemlere yol açabileceği belirtildi.

2. Senaryo: WhatsApp, Facebook ve Instagram aynı veri merkezinde ve bulut servisler üzerinden yönetiliyor. Dolayısıyla veri merkezinde ve sunucularda yaşanan bir sıkıntı sosyal ağlarda erişim engeline sebep olabilir. Ancak veri merkezlerinin yedekli olarak çalıştığı düşünüldüğünde bu ihtimal daha düşük görünüyor.

3. Senaryo: Siber saldırı olmadığı göz önüne alındığında sorunun Facebook’tan kaynaklanma ihtimali yüksek. Uzmanlara göre özellikle Facebook’un “Login” olma özelliği üçüncü şirketler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Sosyal ağlara entegre başka sitelerde de erişim sıkıntısı yaşandığı düşünüldüğünde “Login” problemin Instagram ve WhatsApp’a erişimi de menfi yönde etkilemiş olabilir.

Sosyal ağlarda çöküşün sebebi her ne sebepten olursa olsun yaşananlar dijital dünyanın her türlü risklere açık olduğunu gösteriyor.