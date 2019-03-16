Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Microsoft’un dünya çapında başarılı doğal dil anlama (NLP) teknolojisi LUIS sayesinde Türkçeye çeviri ihtiyacını ortadan kaldıran TOBi, Vodafone abonelerinin fatura, tarife, cihaz fiyatları gibi konulara ilişkin sorularını cevaplayacak. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, bundan böyle yapay zekânın Türkçe konuşacağını belirterek “Bu adımımız, Microsoft Türkiye ve Vodafone Türkiye’nin ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil ettiğinin bir göstergesidir” dedi. Vodafone Türkiye müşterilerine dünya çapında bir dijital deneyim sunmak istediklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise “Vodafone’luların yeni dijital asistanı TOBi ‘Vodafone Yanımda’ uygulamamız içinden erişilebilen yepyeni bir müşteri iletişim kanalı olacak. Müşterilerimiz, TOBi ile yazışarak, faturalarından, data kullanımlarına kadar birçok konuda bilgi alabilecekler. Bir sonraki aşamada, tarifeler, cihaz fiyatları gibi konularda da TOBi’nin müşterilerimize yardımcı olabilmesini hedefliyoruz.”