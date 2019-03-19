Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Muhtemel bir kaza durumunda her iki tarafın da sigorta kapsamına alındığını belirten Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna “Bu uygulama kaptanları kazanmak ve elde tutmak açısından çok önemli bir özelliğimiz oldu. Hem kaptanlarımızın hem de yolcularımızın güvenlik ve sağlığına çok önem veriyoruz” diye konuştu. Manna, yolculuk sigortasının trafik sigortası ile karıştırılmaması gerektiğini belirterek “Trafik sigortası kaptanların sahip olması gereken ayrı bir poliçe. Yolculuk sigortası ise Careem ile yaptıkları yolculukları esnasında hem kaptanlara hem de yolculara, ölüm, ağır yaralanma (kalıcı veya geçici sakatlık) ve trafik kazası sonucunda ortaya çıkan sağlık masraflarına karşı teminat sağlıyor” diye konuştu.