Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni nesil kitlelere yönelik video temelli mobil uygulamalar geliştiren Pixery, kurulduğu 2014 yılından bu yana geliştirdiği teknolojileri yurtdışına ihraç ediyor. Geliştirdiği mobil uygulamalarla dünyada 40 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan firma, bu alanda çalışmak isteyen yetenekleri, teknolojinin ve yeniliğin sınırlarını zorlayacak eğlenceli bir hacktahona davet ediyor.



27-28 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan ve 2-4 kişilik takımların yarışacağı Pixery Hackathon, Levent’te bulunan Kolektif House’da gerçekleşecek. İki gün sürecek hackathonun odağı dünyada en hızlı gelişen teknoloji alanları olan bilgisayarlı görü, artırılmış gerçeklik, makina öğrenmesi,kamera ve video teknolojileri olacak. Heyecanın ve rekabetin yüksek olacağı bu yarışmanın sonunda gruplar prototiplerini jüriye sunacaklar. Jürinin değerlendirmesinin sonunda birinciliğe hak kazanan takım 20.000TL, ikinci 10.000 TL, üçüncü 5.000 TL ödülün sahibi olacak. Sürpriz ödüllerin de yer aldığı hackathona ekibinizle birlikte katılmak için son tarih 21 Nisan.