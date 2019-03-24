Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Son verilere göre PARDUS, belediyelerde 5 bin, kamu hastanelerinde 3 bin, Millî Savunma Bakanlığı birimlerinde 6 bin bilgisayarda kullanılıyor. PARDUS, ‘ETAP’ projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 15 bin etkileşimli tahtada da faaliyette bulunuyor. Hâlihazırda birçok kurumun, PARDUS dönüşümü konusunda görüşme hâlinde olduğu öğrenildi. Emniyet, İçişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Çorum, Sakarya, Bolu ve İstanbul üniversiteleri, İstanbul, Bursa, Niğde, Nevşehir belediyeleri ile Kastamonu, Ağrı ve Aksaray il sağlık müdürlükleri, PARDUS için sıraya girmiş durumda... Yerli ürün olması sebebiyle PARDUS; hem veri güvenliği konusunda büyük avantaj sağlıyor hem de yabancı yazılımlara göre milyonlarca liralık tasarruf sağlıyor.