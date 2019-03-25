Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robotik kodlama sınıfının açılışında konuşan Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulu Müdürü Kürşat Arzuoğlu, yaşadığımız yüzyılın en büyük gereksiniminin teknolojik gelişmeler olduğunu belirtti ve öğrencilerin erken yaşlarda teknoloji ile tanışmalarına vesile olan Zeynep Başak Halaç'a teşekkür etti.

Arzuoğlu, "1988 yılında Hamdullah Suphi Tanrıöver ilkokulundan üstün başarı ile mezun olan Zeynep Başak Halaç hanımefendinin destekleri ile açılan bu atölyeyle çocuklarımız hayallerini gerçekleştirecekler. Günlük yaşantıda karşılaştıkları sorunları gidermek için beyin jimnastiği yapacaklar. Çözüm arayacaklar ve bu da onların beyinsel anlamda gelişimine katkı sağlayacaktır. Onun için bu atölyeyi okulumuza kazandıran Zeynep Başak Halaç'a ve destekçilirimize teşekkür ediyorum "dedi.

Robotik kodlama sınıfının açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.