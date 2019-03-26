Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

5.8 inçlik çentikli ekran ve Android 9 Pie güncellemesine hazır şekilde gelen Nokia 5.1 Plus, Helio P60’ı kullanan en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan biri olma özelliği taşıyor. Güçlü işlemci, birden fazla uygulamayı çalıştırma, video izleme ve oyun oynama gibi işlemi kolaylıkla yerine getirirken akıllı telefon tecrübesini en üst seviyeye çıkarıyor. Nokia 5.1 Plus’ın çip setinde bulunan gelişmiş yapay zekâ özelliği yüz tanımada derin öğrenme ve gerçek zamanlı fotoğraf iyileştirme fırsatı sunuyor. Ayrıca kullanıcılar Nokia 5.1’in gelişmiş görüntüleme özelliği sayesinde stüdyo kalitesinde çekim yapabilirken, elektronik video sabitleyiciye sahip çift 13MP/5MP arka sensörler ise sinema kalitesinde görüntü sunuyor. Nokia 5.1 Plus’ın 1999 TL fiyat ve peşin fiyatına 12 taksit imkânıyla Turkcell ve www.turkcell.com.tr adresinden satışa sunulduğunu belirten HMD Global Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener “On iki taksit imkânının yanı sıra özel fiyatı ve harika tasarımıyla tüketicilerle buluşacak olan telefonda, en sevilen mobil oyunlar yüksek performans ile oynanabilecek. Ayrıca bu alanda Google’ın en büyük iş ortağı olmakla birlikte, ülkemizdeki tüketicilere her zaman en verimli, güncel ve güvenli Android ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.