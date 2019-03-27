Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa programları kapsamında Alaşehir ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Alaşehir Belediyesinde brifing alan Bakan Pakdemirli ardından Tariş Üzüm Birliği Entegre Tesislerini ziyaret etti. Tesisler hakkında bilgi aldıktan sonra Bakan Pakdemirli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP'li Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ali Uçak ile birlikte şehir turu yaptı. Bakan Pakdemirli, düzenlenen mitingde her iki belediye başkan adayı için seçmenlerden destek istedi.

Zeytin üreticisine prim desteği

Mitingde konuşan Bakan Pakdemirli, zeytin üreticisine destek müjdesi verdi. Üzümün başkenti olarak adlandırılan Alaşehir'de üzüm üreticisinin de zarara uğratılmayacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Burası üzüm memleketi, Toprak Mahsulleri Ofisimizle, eğer fiyatlarımız düşük olursa gereğini yapacak, alım yapacak, sizlere üzümde asla zarar ettirmeyeceğiz, zeytinde bundan sonra destek primi vereceğiz" dedi.

Yerli ve milli elektrikli traktörü tanıttı

Bakan Pakdemirli, yerli ve milli üretim olacak olan elektrikli traktörü de tanıttı. Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hazırladığımız ancak gizli tuttuğumuz bir projemiz vardı. Alaşehir'deki bu coşkuyu heyecanı görünce ben buradan göstereyim istedim. 4 tondan fazla bir su tankını çekiyor. Bu traktör dünya da bir ilk. Yerli ve milli. Tamamen elektrikle çalışıyor. Günlük 7 liralık şarjla akşama kadar toplam 8 saat çalışacak bu traktör. Prototipimiz seri üretime hazır. Traktörde debriyaj yok. Seri üretime geçelim ilk çıkan traktörü de Alaşehir'de kullanacağız. Yani hep ne diyoruz, onlar konuşur biz yaparız. Son derece ekonomik olacak ve artık çiftçimizin mazot derdi bitecek. Çiftçilerimizin dertlerini, artan maliyetlerini biliyoruz. Şu seçimi geçelim bütün dertlerinizi hep birlikte çözüyor olacağız" diye konuştu.