Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadi’nin, McDonald's sponsorluğunda 28 Nisan Pazar günü saat 20.30’da düzenleyeceği özel yarışmada final sorusuna doğru cevap veren son 100 kişi, McDonald's’ın yeni lezzeti Show Burger menüleriyle ödüllendirilecek.

Türkiye’nin fenomen yarışması Hadi, farklı yarışma ve ödüllerle Hadicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugüne kadar iki milyon kişiye altı milyon TL’ye yakın para ödülü dağıtan Hadi’nin şimdi de hamburger severler için bir sürprizi var. Hadi’nin, McDonald's sponsorluğunda 28 Nisan Pazar günü saat 20.30’da düzenleyeceği özel yarışmada final sorusuna doğru cevap veren son 100 kişiye, kişi başı 100’er tane olacak şekilde toplam 10 bin Show Burger menü hediye edilecek.