Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece 4,5G abone sayısı, 3G’lilerin 10,7 katına ulaştı. Temmuz 2009’da sunulmaya başlanan 3G hizmetinin abone sayısı, Mart 2016 sonunda 65 milyon 949 bineulaşmıştı. 1 Nisan 2016’da 4,5G’nin hizmete girmesiyle birlikte, 3G’den de hızlı bir geçiş süreci yaşandı. Bu arada Türkiye’de 5G’ye geçiş için de hazırlıklar devam ediyor. Turkcell, Vodafone Türkiye ve TTMobil’in; İstanbul, Ankara ve İzmir’de 5G deneme çalışması yapma konusundaki talepleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylandı. Operatörler, belirlenen frekans bantlarında 5G denemelerini 31 Aralık’a kadar yapabilecek. Türkiye, 2020’de 5G’ye geçmeyi hedefliyor.