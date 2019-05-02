Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp, Instagram ve Facebook kullanıcıları şoktalar WhatsApp çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? Facebook niye açılmıyor? diye sorgulatmaya başladı. Resmi açıklama gelir gelmez haberimizde olacak. Henüz sebebi bilinmiyor. Kaç saat sorunun devam edeceği bilinmiyor.14 Nisan'da dünya genelinde aynı sıkıntı yaşanmıştı. Saatler süren erişim sorunu kullanıcıların büyük tepkilerine sebep olmuştu. Bakanlık 'Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor' diye açıklama yapmıştı. Instagram neden yenilenmiyor? Intagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? diye merak içinde bekleniyor. Sosyal medya bağımlıları için zor anlar başlamış bulunmaktadır.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek, Türkiye'deki kullanıcıların da bundan kısmen etkilendiğini bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

14 NİSAN'DA DA AYNI SORUN YAŞANMIŞTI BAKANLIK BÖYLE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram sosyal medya servislerinde dünya genelinde yaşanan erişim sorunu yaşandığını belirterek, “Sorun Türkiye’deki kullanıcıları da etkiledi. Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor.” dedi.

Söz konusu platformlarda dünya genelinde erişim sorunu olduğunu ve bu sorunun Türkiye’deki kullanıcıları da etkilediğini vurgulayan Sayan, “Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor. Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi.” diye konuştu.

Facebook Nedir? Neden Önemlidir?

Dünyanın en geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Facebook’un birçok ülke ve kültürdeki 7’den 70’e tüm insanlara, toplumlara ulaşıyor olmasındaki en temel sebep ücretsiz oluşudur. Buna ek olarak kullanımı kolay bir ara yüze sahip olması, sürekli yapılan güncellemeler ve iyileştirmeler Facebook’un popülaritesini özetlemek için yeterlidir.

Bahsettiğim üzere en temel amacı insanlar arasındaki iletişimi sağlamak ve iyileştirmek olan Facebook’un zaman içerisinde birçok farklı kullanım alanına şahit olduk. Örneğin işletmelere ‘’Facebook For Business’’ ile dijital reklamcılığa giriş yapıp 3D’ye (doğru mesajla, doğru zamanda, doğru kişilere) kolaylıkla ulaşabilme imkanını sunuyor.

Facebook’un Özellikleri

Fotoğraf / Video Özelliği: Facebook mutlu bir anımızı kalıcı hale getirmek için çekmiş olduğumuz fotoğrafları ya da videoları arkadaşlarımızı da etiketleyerek paylaşma imkanı sunuyor. Bunu yaparken gizlilik ayarları kullanıcıların inisiyatifine bırakılıyor.

Poke (Dürtme) Özelliği: Facebook kullanıcılarının birbirleriyle iletişime geçmesi için tasarlanmış farklı bir iletişim yöntemi.

Massenger: Kullanıcıların birbirlerine yazılı, görsel ve sesli mesaj göndermesini sağlayan mesajlaşma uygulamasıdır. Başta Facebook ile entegre bir uygulama iken sonradan kullanım için Facebook üyeliğinin gerekmemesi özelliği getirilmiştir.

Etkinlik: Çeşitli eğitim ve eventlerin oluşturulmasını sağlayan özelliktir. Facebook’ta bir etkinlik haberi herhangi bir mecraya göre çok daha hızlı görülüyor ve yayılıyor. Üstelik Facebook oluşturulan etkinliğe kimin katılıp-katılmayacağı gibi bilgileri de sunuyor. Davetiye kartları out of date olmuş durumda..

Canlı Yayın Özelliği: Bu özellik sayesinde anlık olarak çekim yapabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Hikaye Paylaşımı: Snapchat’e ait bir özellik olan fakat Facebook tarafından da kullanılan story özelliğiyle 24 saatlik gönderiler oluşturabilir ve bunları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

WhatsApp nedir?



WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!

WhatsApp kullanabilmeniz için telefonunuzun internete bağlı olması gerektiğinden ya kablosuz ağa bağlanmanız ya da bir mobil internet paketi almış olmanız gerekiyor.

WhatsApp kullanabilmeniz için mesajlaşacak arkadaşınızın da WhatsApp kullanması gerekiyor. Böylelikle sınırsız mesajlaşmak, resim, video ve ses kaydı göndermek ve ücretsiz telefonla görüşmek mümkün.

Instagram nedir?



Instagram ne demek: Digital dünyadan önce teknoloji dünyası “instant” yani anında fotoğraf çeken makinelerle övünüyordu. İnstagram’ın adının ikinci bölümü olan gram ise bizdeki karşılığı Telgraf olan Telegram’dan geliyor. Telgraf da bir gönderme şekliydi. “Instant Telegram” kelimesine baktığımızda anında (foto) gönderme anlamına geliyor. Insta-gram adı işte böyle doğdu.

Instagram akıllı telefonlarda kullanılan bir fotoğraf ve video paylaşım uygulaması. Bu uygulamayı bu kadar cazip kılan ise çektiğiniz sıradan fotoğrafların üzerinde pratik bir şekilde çeşitli filtrelerler kullanarak, şahane görünüme sahip fotoğraflar elde edebilmeniz.

Çektiğiniz basit bir fotoğraf, uygulanan hazır onlarca farklı efektten biri ile göz kamaştırıcı olabiliyor. Bunun oluşturduğu tatmin kısa sürede Instagram kullanıcılarının gönlünü fethetti. Çekilen fotoğrafların sosyal medyada göre diğer kullanıcıları instagram’a üye olmak için kolları sıvadı.

Instagram nasıl kullanılır?



İnstagram nasıl kullanılır diye fazla dert etmeyin. Facebook sayfamdan insanları instagram’a davet ettiğimde insanların yeni bir sosyal medya platformuna alışmakta zorlanacaklarını düşündüklerini gördüm. Oysa ki instagram kullanımı çok kolay ve basit.

İnstagram indirmek için öncelikler akıllı bir telefonunuzun olması gerekiyor. Bilgisayardan kullanıcı adı ve şifre oluşturarak Instagram hesabı oluşturamıyorsunuz. Bilgisayarların yerine geçmeye başlayan akıllı telefonlar zaten artık elimizden düşmüyor. Iphone, Samsung, General Mobile, Vestel Venüs gibi akıllı telefonunuza instagram’ı indirmeniz ve üye olmanız gerekiyor.

Aşağıda instagram kullanımı anlatımını iPhone Instagram uygulaması üzerinden anlatmaya çalıştım. Samsung ve diğer Android uygulamalarda da benzer yolu izleyerek istagram’a kaydolun.