Türkiye Gazetesi

İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social ve Hootsuite’nin “Dijital Türkiye 2019” araştırmasına göre, Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu yüzde 92’lik oranla Youtube. Her 100 internet kullanıcısından 84’ünün tercihi olan Instagram ikinci, WhatsApp da yüzde 83’lük oranla üçüncü sırada yer alıyor. Geçen sene bir milyon kullanıcı kaybeden Facebook ise yüzde 82 ile dördüncü sıraya geriledi. İlk 10 sırada yer alan diğer sosyal medyaplatformları ise şu şekilde sıralanıyor: Twitter (yüzde 58), Facebook Messenger (yüzde 57), Skype (yüzde 31), Snapchat (yüzde 31), Linkedin (yüzde 30), Pinterest (yüzde 28).