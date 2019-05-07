Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İlk olarak mayıs ayında kullanıcılarla buluşacak ürünlerden VIVE 6.499 TL, Vive Pro Starter Kit 10.499 TL ve VIVE Pro Fullkit ise 12.499 TL KDV dâhil fiyat etiketleriyle satışa sunulacak. Türkiye’deki kullanıcılara en ayrıcalıklı sanal gerçeklik deneyimini yaşatacaklarının altını çizen ve arka arkaya üç senedir VR geliştiricilerinin birinci tercihinin Vive olduğunu ekleyen HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal, “VIVE ve VIVE Pro, hem oyun ve eğlence dünyası için hem de iş dünyasına değer katacak uygulamalarda öncelikli tercih edilecek platform olacak” dedi.