Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Rapora göre 2019 yılında, İstanbullular PUBG Mobile oyununda, İzmirliler League of Legends oyununda, Ankaralılar ise Metin2’de öne çıkarken Wolfteam oyuncularının ise yüzde 60’ının İstanbul, Ankara, İzmir dışında ikamet ettiği görülüyor. e-Spor dünyasının yıldızı League of Legends, yüzde 70 oranında 15-22 yaş arası kitle tarafından oynanırken, aynı oran Wolfteam ve Zula oyunlarında 13-20 yaş arası için geçerli. PUBG Mobile oyuncularının ise yüzde 67’si 18 yaş ve üzeri. Oyun dünyasının en eskilerinden olan ve yaklaşık 15 yıldır sektördeki yerini koruyan Metin2 oyuncularının yüzde 90’ı 20 yaş ve üstündeki oyunseverlerden oluşuyor. 15 yaş ve altı grubun en çok tercih ettiği oyun ise Zula.