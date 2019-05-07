Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Acer’ın IFA’da duyurulduğu andan itibaren tüm dünyadaki oyunseverlerin beğenisini kazanan Predator Thronos Oyuncu Kabini Türkiye’de ilk defa Teknosa Cevahir Mağazası’nda oyun severlerle buluştu.Satış fiyatı 149 bin TL olan Predator Thronos, yeni nesil oyuncular için oyun deneyimini yeniden tanımlıyor. Bir buçuk metre uzunluğunda çelik bir yapıya sahip olan ürün, oyun içindeki etkilere göre titreyen koltuğu ile kullanıcının kendisini oyunun içinde gibi hissetmesini sağlıyor. Ayarlanabilir koltuk; ergonomik oturma bölümü tasarımına, ayak koyma yerine ve 140 derece arkaya yatabilen bir kabine sahip. Üst kısımdaki bölüm üç adet 27 inç Predator oyuncu monitörüne ve bir oyuncu bilgisayarına uygun yer barındırıyor. Predator bilgisayar, üç adet Predator monitör ve aksesuarlarla bir araya geldiğinde, eşsiz bir oyuncu üssüne dönüşüyor.