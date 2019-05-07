Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Toplantıda teknik hizmetler sektörüne sürdürülebilir itibar sağlamak hedefiyle kurulan ProAsist Çözüm Platformu da tanıtıldı. ProAsist Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi, ProAsist Çözüm Platformu’nun çok yönlü çözümler üreterek tüm paydaşların birlikte kazanmasına imkân sağlayacağını açıkladı. Çelebi “Ticaret olduğu kadar bilgi akışı, eğitim ve dayanışmaya dayalı ‘ProAsist Çözüm Platformu’ ile tüm müşteri ve çözüm ortaklarımızı, üretici, distribütör ve hukuk, sigorta, İK gibi konularında uzman firmalar ile buluşturuyor, kimin neye ihtiyacı varsa, birlikte çok yönlü hizmet çözümleri üreterek, tüm paydaşların birlikte kazanmasına imkan sağlıyoruz” dedi.