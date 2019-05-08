Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galaxy Fold için ön sipariş verenlere gönderilen ve “Sabrınız için teşekkür ederiz” ifadesiyle başlayan e-Posta’yla Samsung “31 Mayıs’a kadar gönderemezsek, siparişiniz iptal edilecek” uyarısı yaptı. Açıklamada, Galaxy Fold modelini beklemekte kararlı olan tüketicilerin ise siparişinin iptal edilmesini istemediklerini Samsung’a bildirmesi gerektiği ifade edildi. Ancak bu seçeneğe karşın Samsung, Galaxy Fold’u ne zaman göndermeye başlayacağı ile ilgili olarak ise bir tarih vermedi.