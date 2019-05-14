Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robotlardan sürücüsüz araçlara, yüz ve ses tanıma teknolojilerinden sanal asistanlara kadar çeşitli endüstrilerde adı duyulan yapay zekâ sağlık sektöründe de popülerliği artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde AstraZeneca ve BenevolentAI, kronik böbrek ve idiyopatik pulmoner fibrozis hastalıklarında yeni tedavi yöntemleri keşfetmek ve geliştirmek için yapay zekâ ve makine öğrenimi kullanmak üzere uzun süreli bir iş birliği başlattıklarını duyurdu. Yapılan iş birliğiyle kronik böbrek hastalığı ve idiyopatik pulmoner fibrozis hastalıklarına karşı potansiyel yeni ilaçlar keşfetmek için makine öğrenme ve yapay zekânın gücünden yararlanacak.

Teknoloji devi Google ise, yapay zeka sisteminin, bilgisayarlı tomografi (CT) ile görülemeyen ve onkologların erken tanı koyamadığı hastalarda bile başarılı sonuçlar verdiğini iddia etti. Cnet.com'un aktardığına göre, Google'dan Üretim Müdürü Dr. Lily Peng, şirketin yıllık teknoloji konferansında yaptığı konuşmada, özellikle akciğer kanserinin erken teşhisinde bu yapay zeka erken tanı sisteminin kullanılabileceğini söyledi.

DeepHaber online medyada sağlık sektörü ile ilgili yapay zeka çalışmalarını inceledi

Dijital Medya Takip ve Analiz Merkezi Deep Haber, yapay zekâ ile ilgili sağlık sektörünün online mecralardaki yansımalarını araştırdı. DeepHaber'in 20 binden fazla online mecrayı tarayarak hazırladığı araştırma sonucuna göre, 1 Ocak - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında toplam bin 711 haberde yer aldığı tespit edildi. Aylara göre incelendiğinde Ocak ayında 340, Şubat ayında 349, Mart ayında 667 habere konu olan yapay zekâ çalışmaları Nisan ayında ise 355 habere konu oldu. Bin 293 sitede yayınlanan haberler 19 bin 215 saat 25 dakika sitelerin ana sayfalarında yer alırken, 29 sitede ise 347 saat 28 dakika manşette kaldı.

Sağlık sektöründeki yapay zekâ çalışmalarının yer aldığı 1.711 haberin okunma sayısı ise 90 milyon 328 bin 178 olarak hesaplandı.