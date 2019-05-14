Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor. Uygulamanın bu kadar popüler olması, internet korsanlarının da bir numaralı hedefi haline gelmesine neden oluyor.

Mayıs ayının başlarında WhatsApp'taki sesli aramalar aracılığıyla birçok kullanıcının telefonuna bulaşan zararlı yazılım, telefonların gizlice gözetlenmesine neden oldu. Üstelik bu casus yazılımdan hem Android hem de iOS kullanıcıları etkilenmiş durumda.

ÇAĞRIYLA TELEFONA GİREN VİRÜS

İsrailli firma NSO Group tarafından geliştirilen kötü amaçlı yazılım, WhatsApp sesli aramalar esnasında kullanıcıların telefonuna sızıyor ve telefonu ele geçiriyor.

YANIT VERMESENİZ BİLE...

Üstelik kullanıcı aramaya yanıt vermese bile sızma gerçekleşebiliyor.

ARAMA KAYDINIZ SİLİNİYOR, FARK EDEMEZSİNİZ

Daha sonra ise zararlı yazılım otomatik olarak arama kaydını silerek kullanıcıların fark etmesini engelliyor.

WHATSAPP ÇALIŞMALARA BAŞLADI

WhatsApp, söz konusu açığı kapatma çalışmalarına geçtiğimiz cuma gününden itibaren başladığını açıkladı. Şirket, kaç kullanıcının bu zararlı yazılımdan etkilenerek bilgilerinin çalındığını ise henüz açıklamadı.

Söz konusu casus yazılımı üreten İsrail firması NSO Group, çeşitli casus yazılımlar üretip, terörizm ve suçla mücadeleye destek olmak için bu yazılımları hükümetlere satmasıyla biliniyor.

Kendi yazılım kodlarının başka kişilerin eline geçtiğini belirten şirket, WhatsApp'taki bu sorun hakkında üzgün olduklarını açıkladı.

NSO Group sözcüsü, ''Şirketimiz yalnızca istihbarat ve kanun uygulayıcı kurumlar tarafından talep edilen teknolojiler üzerinde çalışıyor. Şirketimiz, ürettiği herhangi bir yazılımı bir kişi veya kurumu hedef alacak şekilde asla kullanamaz. Söz konusu ihlalin nasıl oluştuğunu biz de araştıracağız.'' ifadelerini kullandı.