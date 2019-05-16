Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ihaleye çıkarılan ve yüzde 75'i Avrupa Birliği, yüzde 25'i ise Türkiye tarafından karşılanan "Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması için Mobil Gözetleme Araçları Tedarik Projesi" tamamlandı. Yeterliliği sağlayan tüm firmaların katılımına açık olarak gerçekleştirilen ihaleyi en iyi fiyat ve teknik çözümü sunan ASELSAN aldı. Ana faydalanıcının İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve kullanıcının da Kara Kuvvetleri Komutanlığı olduğu projede 57 adet güvenlik sistemi için toplam bedeli 30 milyon euro olan iki ayrı sözleşme imzalandı. ASELSAN'da düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün katıldı.



Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Demir, sınır güvenliğinin teknoloji açısından bütünleşik bir yaklaşım gerektirdiğini belirterek, "Belirtmek gerekir ki Avrupa Birliği'nin sınırları, Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarıyla değil, diğer sınırlarıyla da başlar" diye konuştu. Güvenlik unsurlarının çeşitli ürünleri içerdiğinden bahseden Demir, "Çeşitli kameralar, optik termal kameralar, kara radarları çeşitli fiber optik akustik algılayıcılar, geniş alan gözetleme sistemleri, uzaktan kontrollü silahlar, İHA'lar gibi konular hep beraber bütünleşik entegre gözetim sistemini oluşturuyor. Bunların çok sayıda olmasıyla beraber oldukça pahalı bir sistem karşımıza çıkıyor. Şirketlerimizden şöyle bir ricamız var. Tabii ki savunma sanayiinde yerli ve milli ürünlere ağırlık verilirken, bunların sayısının artmasıyla onlardan da gayret göstermelerini ve bu tür teknolojik uygulamalarda daha anlamlı daha karşılanabilir fiyatlar önerdiklerinde bu tür tedbirler alınmasında çok daha kolay olacaktır" şeklinde konuştu.

Sektörde çok sayıda şirket olduğunu belirten Demir, bu şirketlerin teknoloji ve fiyat alanında gelişmelerini sağlamalarının beklentisinde olduklarını ifade ederek, "Sadece savunma sanayii değil, sanayi ekosistemimizin bütünleşik bir açıdan bu meseleye yaklaşaraktan teknolojik açıdan en optimum çözümleri sunmak ve güvenlik güçlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve diğer birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması durumunda etkin olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Mühim olanın güvenli bir dünya olduğunu belirten Demir, "Güvenli ve istikrarlı bir dünya olmadan dünyanın hiçbir yerinde güvenlik garantisi olmayacağını, ateş başka yerdeyse bize bulaşmaz demenin mümkün olmadığını çeşitli örnekleriyle gördük. Dünya hep beraber, el birliğiyle bu tür sorunlara eğilmek durumunda bu projede bunun bir örneğidir" diye konuştu. Konuşmanın ardından İçişleri Bakanı Muhterem İnce ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu devir-teslimi içeren belgeleri imzaladı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı, Hızır zırhlı araçların figürlerini bakan yardımcılarına hediye etti. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Hızır askeri birliklerin mobil gözetleme ihtiyacını karşılayacak



Araç üzeri elektronik sensörleri ve bu sensörlerin bir arada çalışmasını sağlayan güvenlik yazılımı ASELSAN tarafından üretildi. Çalışmaların ve üretimin yapıldığı Katmerciler tarafından üretilen Hızır 4x4 zırhlı araçlarda ACAR kara gözetleme radarı, ŞAHİNGÖZÜ-OD elektro-optik sensör sistemi, 9661 V/UHF kara telsiz sistemi ve SEDA atış yeri tespit sistemi de bulunuyor. Ayrıca araçlarda bulunan SECANS Güvenlik Yönetim Yazılımı ile tüm sensörlerin kontrolü ve bir arada çalışabilmesi sağlanabiliyor. Araç, üzerinde bulunan sensörler sayesinde gece-gündüz kötü koşullarda çalışan askeri birliklerin kısa, orta ve uzun menzilde mobil gözetleme ihtiyacını karşılayacak. Radar ile tespit edilen hedef harita üzerinde koordinatlarıyla belirlenerek termal kamera ile gözetlenerek takip altına alınabilecek. Proje kapsamında 20 adet zırhlı araç üretimi ve sistem testleri İçişleri Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri ile beraber gerçekleştirilerek, batı sınırında bulunan askeri birliklere teslim edilmek üzere hazırlandı. Ayrıca Trakya sınır bölgesinde kullanılacak sistemler sayesinde yasa dışı göçmen ve kaçakçıların tespit edilmesiyle Türkiye-AB sınır hattı güvenliğine katkı sağlanacak.

