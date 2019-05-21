Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur

Hepimizin içinde derinlerde bir yerlerde kendi işini kurma hayali var. Kendi işinin patronu olma isteği ne kadar güzel olsa da başarıya ulaşmak öyle kolay değil. Yanlış analizler ve lokasyon seçimi bir anda bütün birikimlerin heba olmasına neden olabiliyor. Mesela KOSGEB kredisiyle iş kuranların yaklaşık yüzde 25’i yanlış lokasyon seçimi sebebiyle daha ilk yılında batıyor. Aynı şekilde perakende şirketleri büyük umutlarla açtıkları mağazaları kapatmak zorunda kalıyor. Yerli yazılım firması Maptriks buradan yola çıkarak geliştirdiği lokasyon bazlı veri analizi ve çözümleri ile firmaların doğru karar almalarını ve doğru yere yatırım yapmalarını sağlayıp verimliliklerini ve kârlılıklarını artırıyor. Türkiye’nin 81 ilinde, 972 ilçesinde 57 bin mahallesinde lokasyon bazlı analiz yaptıklarını belirten Maptriks Genel Müdürü Akgün Karlıbel, “İşlerini kârlı büyütmek, franchise ve bayi vermek, AVM ve caddede mağaza açmak isteyen firmalar ile ilk yatırımını yapmak isteyen yatırımcılara rehberlik ediyoruz. Bazı yatırımcıların tabiri caiz ise bir atımlık barutu var. Kendi ürettiğimiz yazılım ve teknolojik alt yapı gücümüzü kullanarak çok hızlı şekilde veriyi analiz ederek bu tek atımlık barutun hedefe ulaşmasını sağlıyoruz. Haritalandırma ise bu işin tam ortasında. Isı haritası üzerinden seçilen noktanın 5, 10 dakika, yarım saat ve 1 saat yürüme mesafesinde potansiyeline bakıyoruz. Bölgenin nüfus ve demografik yapısını, firmanın rakiplerini ve erişim alanındaki tüm yolları tarayarak yapay zeka yöntemleri ile analizler yapıyoruz. Şu sektörde şu kadar, bu sektörde bu kadar nokta var; geçmişte bu sektörlerde bu kadar nokta vardı, diyoruz. Firmalara doğru alanlara ve yerlere yatırım yapmalarını sağlayarak iş hacimlerini büyütüyor ve kârlılıklarını artırıyor, sürdürülebilir kılıyoruz” dedi.



3500 MARKAYI TAKİP EDİYORUZ

Analiz yaparken 25 farklı kurumdan beslendiklerini ifade eden Karlıbel, “TÜİK, Gelirler İdaresi Başkanlığı, SGK, Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden yararlanıyoruz. Bunun dışında 3 bin 500 markanın aylık açılış kapanışlarını takip ediyoruz. Kim nerede açtı, nerde kapattı onlara bakıyoruz. Verileri ticaret odalarından, Türkiye Bankalar Birliği’nden, BKM’den temin ediyoruz. Aslına bakarsanız toplam 4 milyon noktanın verisine sahibiz. 12 sektörde, sektörün lider firmaları olan 110 firma ile çalışıyoruz. Turkcell, Türk Telekom gibi GSM firmaları; Migros, A101, Şok, Carrefoursa, İş Bankası, Yapı Kredi, Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Türkiye Finans, Komagene, İnci Akü, Brisa, Goodyear ve akaryakıt firmaları müşterilerimiz. Sistemimiz kamu tarafında ise Ticaret Bakanlığının Esnaf ve Sanatkarlar Müdürlüğünde kullanılıyor” diye konuştu.



BÜYÜYEN DE KÜÇÜLEN DE BİZE GELİYOR

Maptriks küçülmek isteyen firmalar ile Türkiye’deki girişimlere yatırım yapmak isteyen fonların da tercihi oluyor. Bankaların şube birleştirmek ve taşıma işlemleri için önce kendilerine geldiğini dile getiren Karlıbel, şunları kaydetti: “Böylece verimsiz olan şubeleri kapatırken, potansiyeli olanlarla devam ediyorlar. Aynı şekilde yabancı yatırımcılar da yatırım yapmadan önce bize geliyor. Çünkü yatırım yapacakları firmanın büyüme potansiyelini görmek istiyorlar. Bu şekilde yabancı bir fon bizden aldığı hizmetin ardından 300 şubesi olan bir firmaya yatırım yapma kararı aldı. Firmalara ürün dağıtımında da rehberlik ediyoruz. Büyük bir dondurma firması müşterimiz. 150. 000 bakkala ürün dağıtıyor. Doğru yere doğru ürünü göndermesini sağlayarak stok oluşmasını engelliyoruz. O bölgede kalabalık aileler mi tekil aliler mi yaşıyor onlara bakıyoruz. Firmalar bizden aldığı danışmanlık hizmetleri ile birlikte bir yılda yüzde 7 ve üzerinde satış artışı elde etti.”

Google Maps’in Türkiye partneri

Türkiye’nin yerinde Ar-Ge merkezlerinden biri olan Maptriks, 28’i Ar-Ge personeli olmak üzere 40 kişilik bir ekiple hizmet veriyor. Bugüne kadar Ar-Ge’ye 3 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade eden Karlıbel, aynı zamanda Google Maps’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi temsilcisi olduklarını söyledi. Karlıbel, “Google iş birliğimiz henüz çok yeni. Google Maps üzerinden de katma değer üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

Londra’dan Avrupa’ya açıldı

Yurt dışında İngiltere ve Hollanda’da hizmet verdiklerini dile getiren Karlıbel hedeflerini tüm Avrupa’ya yayılmak olduğunu söyledi. Karlıbel, “İngiltere’de büyük bir gıda firmasına hizmet veriyoruz. Normalde 2-3 ayda yapılan işi onlara iki haftada teslim ettik. Çok beğendiler. Şu an Londra’da bir ofisimiz var. Yakın zamanda Hollanda ve takibinde Fransa’da olacağız. Şirketin satışların en az yüzde 50’sini yurt dışında sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Sosyal medyadan duygu analizi

Karlıbel sosyal medya ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, “Duygu analizi diye bir şey var. Twitter’da Facebook’ta Instagram’da tüketiciler markalar hakkında yorumlar yapılıyor. Lokasyon bazlı olarak hani marka hangi platforma konuşuluyor ona bakacağız. Kampanyaların ilk tepkinin nereden nasıl geldiğine bakacağız. Bunları haritalandıracağız” dedi.