Ticaret Bakanlığının Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle mevcut mevzuat "Kağıtsız Gümrük  Uygulaması" ile uyumlu hale getirildi ve ihracat işlemlerindeki süreçlerin  elektronik ortama taşınmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Buna göre, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından  elektronik imzayla imzalanacak ve bu beyanname hakkında gümrük idaresince  gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imzayla gerçekleştirilecek. Beyannamenin  ihracatçıyla paylaşılması ve gümrük idaresince saklanması elektronik ortamda  olacak.

Gümrük beyannamesi eklerinin veri işleme tekniği yoluyla verilmesi  esas alınacak. Uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da  Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması  gerekenler dışında ekli belgeler gümrük idaresine bu şekilde ibraz edilemeyecek.  Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde beyanname eki belgelerin aslı  istenebilecek.
 
Gümrük idaresi kağıt ortamda saklamayacak
 
İhracatçıyla paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik  olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt  veya elektronik olarak sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde  ihracatçı tarafından saklanacak. Elektronik ortamda mevcut olmayan belgeler hariç ihracata ilişkin  gümrük beyannamesi ekleri gümrük idaresi tarafından kağıt ortamında  saklanamayacak. İhracata yönelik bu işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla  yapılan bu düzenlemeler 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

Ayrıca, ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük kapsamındaki  ürünlerin serbest dolaşıma girebilmesi için menşe belgelendirmesi "menşe  şahadetnamesi" ile yapılabilecek. Söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın  Avrupa Birliği'nden "A.TR Dolaşım Belgesi" eşliğinde gelmesi halinde Bakanlıkça  belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar dışında menşe şahadetnamesi  aranmayacak.
 
Öte yandan, Ticaret Bakanlığının Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali  Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliği ile İthalatta  Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında  Tebliği yürürlükten kaldırıldı.