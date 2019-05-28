Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yandex Haritalar’ı web sitelerine veya mobil uygulamalarına entegre eden kurumlar bu entegrasyon sayesinde kendi platformları üzerinden haritada arama, rota oluşturma, trafik yol durumu bilgisi paylaşma gibi ayrıcalıklı hizmetleri sunabiliyor, “geocoding”, “distance matrix” gibi ileri çözümlerden de faydalanabiliyor. “Yandex Haritalar API Teknolojileri” ile firmaların yaklaşık 15 milyon adres noktası ile Türkiye’nin en kapsamlı veri tabanından yararlanabileceğini belirten Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt, “Yandex’in Türkiye’de gösterdiği başarıyı B2B (business to business) alanına da taşımaya kararlıyız. Yeni oluşturduğumuz iş geliştirme birimiyle telekomünikasyon, bankacılık, lojistik, hızlı tüketim gibi harita servislerine ihtiyaç duyan birçok sektöre hizmet vermeyi hedefliyoruz. Kurumların neredeyse tüm ihtiyaçlarına 360 derece tek bir ürün portföyüyle cevap verebilen teknolojimizin Türkiye’de Yandex’i rakiplerinin bir adım ötesine taşıdığına inanıyoruz” dedi.