Açıl susam açıl
Oppo’nun merakla beklenen yeni serisi Reno, Türk kullanıcılarla buluştu. Reno serisinin ilk telefonu olan “Reno”, benzersiz pop-up kamerası ile dikkat çekiyor. Çekim sırasında otomatik olarak açılıp kapanabilen pop-up kamera, bu özelliği ile eğlenceli bir tecrübe yaşatıyor. Pop-up mekanizma, 200.000’den fazla defa başarıyla kullanılabiliyor. Bir kullanıcı kamerayı günde yaklaşık 100 defa açarsa pop-up yapı beş yıllık kullanım boyunca çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekebiliyor. 16 megapiksel çözünürlüğe sahip pop-up kamera, 1.080 p 30 fps hızında video kaydı da yapılabiliyor.
Reno’da arkada yer alan iki kamera, 3D camın altına tamamen gizlendi. Arkadaki ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde performans gösteriyor. Reno, 4K videoların 60 fps’ye kadar çekilmesini destekliyor. “Okyanus Yeşili” veya “Karbon Siyah” renk seçenekleriyle satışa sunulan Oppo Reno’nun fiyatı ise 4.999 TL.
Özellikleri:
Ekran: 6,4 inç AMOLED
Panoramik ekran
İşletim Sistemi: Android 9,0 Tabanlı ColorOS 6 Sistemi
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 710
Kamera: Arkada 48 MP + 5 MP çift kamera, önde 16 MP kamera
Hafıza: 6 GB RAM + 256 GB ROM
Batarya: 3.765 mAh (Typ)
Uygun fiyatlı yerli
General Mobile, GM 9 ailesinin yeni üyesi olan GM 9 Go’yu satışa sundu. GM 9 Pro’dan esinlenerek tasarlanan GM 9 Go, özellikle akıllı telefonu ilk defa tecrübe eden kullanıcılara hitap ediyor. Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlayan GM 9 Go ayrıca Google Asistan özelliği ile sesli olarak komut verilebiliyor. Altın, gümüş ve uzay grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen GM 9 Go, 6 ve 11 taksit imkânı ve 899 TL fiyatla satışa sunuluyor.
Özellikleri:
Ekran: 5,5 inçlik
IPS LCD
İşletim sistemi: Android
OS, v8.1 Oreo
Hafıza: 16 GB dâhilî hafız (128 GB’a
kadar SD desteği)
RAM: 1GB
Kamera: Arka 13 MP AF, f2.0; ön 5 MP FF, f2.2
Batarya: 3.500 mAh Li-Po pil (Değiştirilebilir)
Sosyal kamera
TCL Communication’un girişi seviyesi telefonu Alcatel 1, uygun fiyata telefon arayanlar için alternatif olarak öne çıkıyor. Alcatel 1’in “sosyalliğe hazır” kamera özelliği, özel anları yakalamanızı ve anında paylaşmanızı kolaylaştırıyor. Kullanıcıların hızlı ve eğlenceli bir şekilde fotoğraf çekmelerini, düzenlemelerini ve paylaşmalarını sağlayan “Social Mode” sezgisel fotoğraf düzenleme özelliği de sunuyor. Alcatel 1’in fiyatı 1.699 TL.
Ekran: 5 inç qHD+ (480x960 piksel)
İşletim Sistemi: Android Oreo (Go sürümü)
RAM: 1GB
Depolama: 32 GB genişletilebilir hafıza
Kamera: Arka 8MP,
ön 5MP
Batarya: 2.000 mAh
İki gün pil ömrü
Damla çentikli tasarımı ile oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan yeni Nokia 3.2, iki güne kadar pil ömrü sunuyor. Siyah ve çelik olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile gelen Nokia 3.2’nin 2 GB RAM’li versiyonu 780 TL, 3 GB RAM’li versiyonu için ise 937 TL fiyata sahip olacak.
Ekran: 6,26 inç 1.520 x 720 piksel HD+ TFT ekran
İşletim sistemi: Android 9.0 Pie işletim sistemi
İşlemci: Snapdragon 429
Kamera: 13MP, f/2.2 arka kamera; 5MP, f/2.2 ön kamera
RAM: 2GB/3GB
Depolama: 16GB/32GB
Batarya: 4.000 mAh
Fotoğrafın üstadı
Huawei P30 ve P30 Pro’nun yakaladığı büyük başarının ardından merakla beklenen P30 lite Türkiye pazarında yerini aldı. 48 megapiksel, üçlü kamera donanımı ve yapay zeka desteği ile P30 lite, 3.499 TL tavsiye edilen satış fiyatı ve üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunuldu. Fiyat segmentindeki en yüksek depolama alanını sunan 128 GB hafızası ile de kullanıcıların kaydedilen hiçbir görüntüyü silmek zorunda kalmadan telefonlarını güvenle ve yüksek performans ile kullanabilmelerine imkân veriyor.
Özellikleri:
Ekran: 6,15 inçlik FHD+ ekran
Kamera: Arkada 48 MP f/1.8 kamera, 120 derece ultra geniş açılı 8 MP kamera ve derinlik algılayan 2 MP kamera ile önde 24 MP kamerası.
İşlemci: 8 çekirdekli Kirin 710
Depolama: 128 GB
Batarya: 3.340 mAh