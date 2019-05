Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıl susam açıl

Oppo’nun merakla beklenen yeni serisi Reno, Türk kullanıcılarla buluştu. Reno serisinin ilk telefonu olan “Reno”, benzersiz pop-up kamerası ile dikkat çekiyor. Çekim sırasında otomatik olarak açılıp kapanabilen pop-up kamera, bu özelliği ile eğlenceli bir tecrübe yaşatıyor. Pop-up mekanizma, 200.000’den fazla defa başarıyla kullanılabiliyor. Bir kullanıcı kamerayı günde yaklaşık 100 defa açarsa pop-up yapı beş yıllık kullanım boyunca çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekebiliyor. 16 megapiksel çözünürlüğe sahip pop-up kamera, 1.080 p 30 fps hızında video kaydı da yapılabiliyor.

Reno’da arkada yer alan iki kamera, 3D camın altına tamamen gizlendi. Arkadaki ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde performans gösteriyor. Reno, 4K videoların 60 fps’ye kadar çekilmesini destekliyor. “Okyanus Yeşili” veya “Karbon Siyah” renk seçenekleriyle satışa sunulan Oppo Reno’nun fiyatı ise 4.999 TL.

Özellikleri:

Ekran: 6,4 inç AMOLED

Panoramik ekran

İşletim Sistemi: Android 9,0 Tabanlı ColorOS 6 Sistemi

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 710

Kamera: Arkada 48 MP + 5 MP çift kamera, önde 16 MP kamera

Hafıza: 6 GB RAM + 256 GB ROM

Batarya: 3.765 mAh (Typ)

Uygun fiyatlı yerli

General Mobile, GM 9 ailesinin yeni üyesi olan GM 9 Go’yu satışa sundu. GM 9 Pro’dan esinlenerek tasarlanan GM 9 Go, özellikle akıllı telefonu ilk defa tecrübe eden kullanıcılara hitap ediyor. Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlayan GM 9 Go ayrıca Google Asistan özelliği ile sesli olarak komut verilebiliyor. Altın, gümüş ve uzay grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen GM 9 Go, 6 ve 11 taksit imkânı ve 899 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Özellikleri:

Ekran: 5,5 inçlik

IPS LCD

İşletim sistemi: Android

OS, v8.1 Oreo

Hafıza: 16 GB dâhilî hafız (128 GB’a

kadar SD desteği)

RAM: 1GB

Kamera: Arka 13 MP AF, f2.0; ön 5 MP FF, f2.2

Batarya: 3.500 mAh Li-Po pil (Değiştirilebilir)

Sosyal kamera

TCL Communication’un girişi seviyesi telefonu Alcatel 1, uygun fiyata telefon arayanlar için alternatif olarak öne çıkıyor. Alcatel 1’in “sosyalliğe hazır” kamera özelliği, özel anları yakalamanızı ve anında paylaşmanızı kolaylaştırıyor. Kullanıcıların hızlı ve eğlenceli bir şekilde fotoğraf çekmelerini, düzenlemelerini ve paylaşmalarını sağlayan “Social Mode” sezgisel fotoğraf düzenleme özelliği de sunuyor. Alcatel 1’in fiyatı 1.699 TL.

Ekran: 5 inç qHD+ (480x960 piksel)

İşletim Sistemi: Android Oreo (Go sürümü)

RAM: 1GB

Depolama: 32 GB genişletilebilir hafıza

Kamera: Arka 8MP,

ön 5MP

Batarya: 2.000 mAh

İki gün pil ömrü

Damla çentikli tasarımı ile oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan yeni Nokia 3.2, iki güne kadar pil ömrü sunuyor. Siyah ve çelik olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile gelen Nokia 3.2’nin 2 GB RAM’li versiyonu 780 TL, 3 GB RAM’li versiyonu için ise 937 TL fiyata sahip olacak.

Ekran: 6,26 inç 1.520 x 720 piksel HD+ TFT ekran

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie işletim sistemi

İşlemci: Snapdragon 429

Kamera: 13MP, f/2.2 arka kamera; 5MP, f/2.2 ön kamera

RAM: 2GB/3GB

Depolama: 16GB/32GB

Batarya: 4.000 mAh

Fotoğrafın üstadı

Huawei P30 ve P30 Pro’nun yakaladığı büyük başarının ardından merakla beklenen P30 lite Türkiye pazarında yerini aldı. 48 megapiksel, üçlü kamera donanımı ve yapay zeka desteği ile P30 lite, 3.499 TL tavsiye edilen satış fiyatı ve üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunuldu. Fiyat segmentindeki en yüksek depolama alanını sunan 128 GB hafızası ile de kullanıcıların kaydedilen hiçbir görüntüyü silmek zorunda kalmadan telefonlarını güvenle ve yüksek performans ile kullanabilmelerine imkân veriyor.

Özellikleri:

Ekran: 6,15 inçlik FHD+ ekran

Kamera: Arkada 48 MP f/1.8 kamera, 120 derece ultra geniş açılı 8 MP kamera ve derinlik algılayan 2 MP kamera ile önde 24 MP kamerası.

İşlemci: 8 çekirdekli Kirin 710

Depolama: 128 GB

Batarya: 3.340 mAh