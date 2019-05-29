Çin merkezli teknoloji markası Huawei, ABD'deki kısıtlamalara yönelik olarak harekete geçti. Şirket, Huawei ekipmanlarına geniş bir yasak koyan ABD Ulusal Güvenlik Yetkilendirme Yasası'nın onaylanması sonrası, belirli hukuka başvurdu. Çin merkezli teknoloji şirketi ABD´nin “siber güvenlik sağlamadığı” gerekçesiyle firma aleyhinde yürütttüğü kampanyayı durdurması istedi.
Huawei karşı hamle geldi
29.05.2019 - 17:46 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Huawei, kısıtlamalara karşı dava açtı.
Etiketler : Huawei,
628054 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/628054.aspx
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