Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazardaki ilk yılında iki modeli piyasaya sürecek marka, bu kapsamda modellerde 24 ay garanti imkânı sunacak. Türkiye’de kalıcı olmak istediklerini belirten Tecno Mobile Global Başkan Yardımcısı Higer Zhao “Genpa ile yaptığımız iş birliği, satış ve dağıtım ağımızı genişletmemize ve Türkiye’nin tüm bölgelerinde akıllı telefonlarımıza erişim sağlanarak ülke çapında bir kapsama alanına sahip olmamıza imkân tanıyor. TECNO Mobile markasını ve akıllı telefonlarımızın kalitesini bilenlerin sayısı arttıkça satışlarımızın da hızla artacağından eminiz. Bu işbirliği, TECNO için bu pazara girmek ve ürünlerimizi yerli müşterilere göstermek açısından güzel bir başlangıç” dedi. 2017 yılında küresel çapta günlük ortalama 120 bin cihaz satan Tecno Mobile, küresel piyasanın önemli akıllı telefon sağlayıcılarından birisi olarak görülüyor.