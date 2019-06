Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL



Medeniyetin sıfır noktası olan 12 bin yıllık Göpekli Tepe’nin bulunduğu bereketli Harran Ovası’ndan geleceğin El Cezeri’leri yetişecek. Güneydoğu topraklarından çıkan ve robotik bilimin kurucusu olan bilim insanı El Cezer’nin öğrencileri Turkcell’in Zeka Gücü projesi ile geleceği yazacak. 3 yılda 27 ilde 33 okulda 30 bin öğrenciye ulaşan Zeka Gücü projesinin yeni adresi ise Şanlıurfa Haliliye BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) oldu. Yeni dönemde Zeka Gücü projesi kapsamında yer alan ve yenilenen online eğitim içeriklerinin tamamı tüm öğrencilerin erişimine açık olacak, Zeka Gücü mobil uygulaması ile çocukların Zeka Gücü eğitimleri her yerden kesintisiz sürecek ve Zeka Gücü sınıflarında artık yeni nesil Turkcell Robotik ve Programlama Kiti kullanılacak. Proje ile birlikte yakın zamanda; yapay zeka, ses ve görüntü işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, sürdürülebilir yaşam kapsamında akıllı tarım ve hayvancılık teknolojileri, akıllı ev teknolojileri, uzaktan takip sistemleri konularında bilgilendirici eğitimlere hem mobil uygulama hem de web platformundan erişilebilecek.



HEDEF 100 BİN ÖĞRENCİ



Şanlı Urfa’da 5 yeni Zeka Gücü sınıfının daha açılacağını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Bugüne kadar 6 bin öğrenci yüz yüze, 187 bin saati aşkın eğitim aldı. Çocuklarımızın yüzde 95’i aldıkları eğitimden memnun. Ama en önemlisi, çocuklarımızın yüzde 84’ü teknolojiye ilgisinin arttığını belirtiyor. Zeka Gücü çok daha fazla öğrencilerimize ulaşsın istiyoruz. Bunun için öğrencilerin eğitimlere her an ulaşabilmeleri için Zeka Gücü mobil uygulamasını geliştirdik ve bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Son olarak eğitim içerikleri www.zekagucu.com.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden tüm öğrencilerimizin erişimine açık olacak. Web sitemizde kodlama, drone eğitimleri verilecek. Zeka Gücü sınıflarıyla hedefimiz; üç yılda 50 bin, 6 yılda 100 bin çocuğumuza ulaşmak. Ancak uygulama ve internet sitesiyle yüzbinlerce çocuğumuza ulaşabileceğiz. Ayrıca BiP uygulamasını indirip keşfet altındaki Zeka Gücü servisini takip eden kullanıcılar projemizle ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilecek” dedi.



ÇOCUKLARA UZAYI SEVDİRECEK



Bu yıl itibarıyla belirlenen illerdeki Zeka Gücü Laboratuvarları’na, içeriğinde sıralı LED, 2 adet DC motor, mesafe sensörü, buzzer ve kart bulunan, öğrencilere, tasarımcılara ve geleceğin alfabesi programlamayı öğrenmek isteyen herkese teknolojiyi anlama ve gerçek dünyayı kodlama olanağı sunan Turkcell Robotik ve Programlama Kiti dağıtımı yapılıyor. Stanford, Harvard, MIT gibi üniversitelerin kullandığı Open edX altyapısına sahip, yeni nesil Zeka Gücü eğitim platformu ile Zeka Gücü portalı Türkiye’deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, Scratch, Uzay Bilimleri, Robotik ve App Inventor ile mobil uygulama geliştirme gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portalı haline dönüştü. Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, www.zekagucu.com.tr üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor.