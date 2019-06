Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Avrupa futbol kulüplerini satın almak için milyarlarca dolar harcayan şeyhlerin yeni yatırım alanı e-Spor oldu. Futbol gibi e-Spor’da da söz sahibi olmak isteyen Arap yatırımcılar Türk firmasının kapısını çalıyor. Gaming in Turkey Kurucu ve CEO’su Ozan Aydemir, Kuveyt’in en büyük elektronik perakendecisi Future Communications ile birlikte Orta Doğu’nun ilk e-Spor arenasını kuracaklarını belirterek, aynı zamanda bölge ülkelerine oyun ihraç edeceklerini bildirdi. Türkiye, Çin, Kore ve Malezya’dan Tencent ve Netmarble gibi dünyaca ünlü 15-16 oyun firmasına hizmet verdiklerini dile getiren Aydemir “Orta Doğu ve Türkiye’ye hizmet veren bir şirketiz. Özellikle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emîrlikleri, Kuveyt ve İran’da çok fazla kitlesi var. Milyar dolarlık bir pazar. Pazara Kuveyt ile giriyoruz. Kuveyt’in en büyük teknoloji perakende firması Future Communications’ın CEO’su Mr. Salâh el-Awadi bize ulaştı. Başta Kuveyt olmak üzere bütün Orta Doğu’yu kapsayacak bir e-Spor ekosistemi kurmak istiyor. İmzalar atıldı. Kuveyt’te 2 milyon dolar yatırımla 500 metrekare alanda bir e-Spor arenası kuracağız. Eylül-ekim gibi de açılışını yapacağız. Ağustos ayında eğitimler başlayacak. Bu daha başlangıç. Kuveyt’in ardından tüm Orta Doğu’ya tek tek kurularak bir zincir oluşturulacak. Pubg Mobile, Zula gibi oyunlarla bu bölgede olmak istiyoruz” diye konuştu. Future Communications ile Orta Doğu e-Spor Federasyonu kurmak istediklerini ifade eden Aydemir şunları kaydetti: Asya ve Avrupa e-Spor Federasyonu var. Avrupa e-Spor Federasyonu henüz kurulma aşamasında. On üç ülkeden oluşuyor. Türkiye de burada olacak. Salâh el-Awadi benzerini bizimle birlikte Orta Doğu’da kurmak istiyor. Aynı şekilde İran çok önemli bir pazar. Oyun firmaları İran’a girmek istiyor. Oraya nasıl gireriz onun analizini yapıyoruz. İran’da şu an App Store’dan ödeme yapmak yasak. Oyunu indiriyorsunuz ama satın alamıyorsunuz. Onu nasıl çözeceğimiz hususuna bakıyoruz.

OYUNDA DA KRAL OLMAK İSTİYORLAR

Şeyhlerin bilgisayar oyunlarına büyük ilgi duyduğunu anlatan Aydemir, başından geçen bir olayı ise şöyle anlattı: Ben global bir klanda oyun oynuyordum. Suudi Arabistanlı bir arkadaşımız vardı. Oyunun en güçlü karakteriydi. Şeyh 5 bin dolara hesabını satın aldı. Şeyh oyun içerisindeki altınları satın alıyor, herkes altın dağıtıyordu. Aslında oyunda da kral benim diyor. Size bir örnek daha vereyim. Japonya’da Hado diye bir oyun var. Türkiye’ye getirmek istiyoruz. VR gözlüğü takarak bir anlamda yakan top oynuyorsunuz. Spor merkezleri ve e-Spor arenaları için yapılmış bir oyun. Bu oyunun lisans hakkını Katar’daki bir şeyh almış. Şimdi Türkiye’ye getirmek istiyoruz ama Katar’ı ikna etmemiz gerekiyor.”

850 MİLYON DOLARLIK PAZAR

Bugün, 152 ülkeden 300 milyon e-Spor hayranı, canlı yayın platformları üzerinden online oyunları takip ediyor. Araştırma firması Newzoo’ya göre, MENA oyun pazarı önümüzdeki sekiz yıl içinde 1 milyar 6 milyon dolardan, 4 milyar 4 milyon dolara artış ile gelirini dörde katlayacak. Küresel e-Spor endüstrisinin sadece 2020 yılında 1 milyar 480 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Türkiye’de ise 4,5 milyonu e-Spor olmak üzere 30 milyon oyuncu bulunuyor. Türkiye 850 milyon dolarlık büyüklüğe sahip oyun sektörüyle dünyada 18. sırada yer alıyor.