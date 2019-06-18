Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bu yıl 50 milyon liralık ilave yatırımla son bir buçuk senede toplam 150 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman “İki buçuk milyon olan yıllık üretim kapasitemizi 4,2 milyon adede yükselttik. Şimdi de yurt dışında yatırım için görüşmeler yapıyoruz. Güney Afrika’da yerel bir ortakla üretim yapabiliriz” dedi. 2018 yılında bir milyon adetlik satışla 700 milyon TL ciroya ulaştıklarını dile getiren Yaman “Otuz beş ülkeye 50 milyon lira ihracat yaptık. 2019 yılında 200 bin adet satışla 125 milyon TL’lik ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.