Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mario World, 10 Temmuz’da iOS ve Android’de satışa sunulacak. Oyun yeni bir oyun olmamakla birlikte mobil platforma uygun hale getiriliyor.

Super Mario serisi bu sefer sevenlerinin karşısına Dr. Mario ile çıkıyor. Mario'nun amacı bu kez tuğlaları kırarak prensesi canavarın elinden kurtarmak değil, birbirine uyumlu hapları toplayarak virüsleri yok etmek.

Klasik Mario'dan farklı olarak çeşitli aşamalar ve zorluklar sunan oyun, ücretsiz olmasıyla birlikte farklı yetenek ve özelliklere sahip olabileceğiniz eşyaları satın alabiliyorsunuz.