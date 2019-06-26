Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesindeki “Grizu-263” Uzay Takımı; NASA tarafından organize edilen ‘Model Uydu Yarışması’nda, tasarladıkları uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başararak dünya ikincisi oldu. ABD’nin Teksas eyaletindeki yarışmada göz dolduran mikro uydu, gelecek sene uzaya fırlatılacak. Takım kaptanı Muzaffer Duysal, şu anda Türkiye’nin en küçük cep uydusunu tasarladıklarını söyledi. Uydunun 5 santimetre olduğunu ve tasarım sürecinin bitmek üzere olduğunu ifade eden Muzaffer Duysal “500 kilometrelik yörüngede üç sene kalacak bir uydu projesi bu... 2020 yılında ABD veya Yeni Zelanda’dan fırlatılacak. Fırlatıcı firmayla anlaşması da yapıldı. Üniversitemizin uzayda bir uydusu olabileceği haberini, gururla şimdiden vermek istiyorum. Dünyanın görüntülerini, 5 santimetrelik uyduyla uzaydan otonom şekilde almayı hedefliyoruz. Bunu başardığımız zaman, dünyada ilk olacağız. Katma değeri yüksek bu girişime, ticari boyut da kazandıracağız” dedi.