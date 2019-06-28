Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Micro LED ekranlar, OLED teknolojisinin bir sonraki adımı olarak görülüyor. OLED'e göre çok daha ince ve parlak bir görüntü sunan Micro LED teknolojisi, mikroskobik derecede küçük LED’leri tanımlıyor. Her bir pikseli oluşturan micro LED’ler dayanıklılık söz konusu olduğunda ise hayli iddialı.

OLED ekranlara göre daha uzun ömre sahip olan micro LED ekranlar, OLED ekranlarda sıkça görülen ekran yanması problemini de ortadan kaldırıyor.

Telefonlara kıyasla bilek üzerinde çok daha zorlu şartlarda olan akıllı saatlerin dayanıklı olması ve enerjiyi verimli kullanması oldukça önemli.

Bu teknoloji sayesinde akıllı saatlerin batarya ömründe de kayda değer bir artış yaşanması beklenirken, ekran parlaklığındaki artış sayesinde de gün ışığı altında da saatlerin ekranları daha okunabilir bir yapıda olacak.