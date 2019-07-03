Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram'da dünya genelinde sorunlar yaşanıyor.

Söz konusu hata popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın masaüstü sürümü 'Web WhatsApp'ta da yaşanıyor. Türkiye'de hissedilen problemde kullanıcılar profillerine erişemiyor ve ana sayfalarında "Akış Yenilenmiyor" sorunuyla karşılaşıyor.



Down detector'ın yayınladığı verilere göre, sorunun en çok yaşandığı bölgeler Batı Avrupa ve ABD'nin batı bölgeleri. Yine Down Detector'da yer alan bilgiye göre söz konusu soruna dair ilk şikayetler platforma TSİ 16.00 sularında geldi.



Konuyla ilgili şirketten henüz bir açıklama yapılmazken kullanıcılar sosyal medyada konuyla ilgili şikayette bulunuyor.