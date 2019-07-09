Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6.4 inç boyutundaki Reno Z kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Reno Z, arka kısımda 48 MP ana sensör ve 5 MP derinlik sensörü taşıyan çift kamera düzeneğine sahip. Reno Z’nin gelişmiş ön kamerası ise 32 MP sensör, F2.0 diyafram ve 5P lens barındırıyor. Standart 80 derecelik geniş açı ile Reno Z kolayca daha geniş selfie çekimleri yapmanıza yardımcı oluyor. Reno Z’de ayrıca yeni aydınlatma sistemine sahip bir ekran parmak izi teknolojisi kullanılıyor. Ekran parmak izi açma özelliği ve yapay zekâ parmak izi görüntü tanıma algoritması, parmak izi açma başarı oranını yüzde 20-30 oranında artırıyor. Sekiz çekirdekli Media Tek Helio P90 işlemci, 4GB LPDDR 4x bellek,128 GB depolama alanı ve 4.035 mAh batarya ile gelen OPPO Z’nin 4GB + 128 GB modeli Türkiye fiyatı ise 3 bin 499 lira.