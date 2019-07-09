Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

iCloud’un internet sitesi, iOS 13, iPadOS 13 ve macOS Catalina beta sürümlerini kullanan kullanıcıların, cihazlarında Face ID ve Touch ID kullanarak hesaplarında oturum açabileceğini belirtiliyor.

iCloud adresini ziyaret eden kullanıcı, beta.icloud.com adresine yönlendirilecek ve daha sonra kullanıcıdan cihazla ilişkilendirilmiş Apple Kimliğini kullanarak siteye giriş yapması istenecek.

Kullanıcılar, beta donanımlı cihazlarda veya bilgisayarlarda, kullanıcının bu sistemi kullanmak isteyip, istemediğini soran bir açılır pencere ile karşılaşacaklar. Bir kere onay veren kullanıcılar, daha sonra oturum açmaya devam edebilecekler.

Parmak izi kullanılacak

"Devam Et" e tıklamak, iPad Pro'nun Yüz Kimliği kimlik doğrulama özelliğini etkinleştirerek kullanıcıyı birkaç saniye içinde otomatik olarak imzalayacak; yani, Apple Kimliği şifre girişi gerekmeyecek. 2018 MacBook Air ve Touch Bar'a sahip MacBook Pro modelleri de dahil olmak üzere, Touch ID'ye sahip cihazlardaki kullanıcılar, iki faktörlü kimlik doğrulama gerektirmeden kimlik doğrulamak için parmak izlerini kullanan benzer bir oturum açma işlemi ile karşılaşacaklar.

Apple'ın iCloud web sitesinde oturum açmanın bu daha basit yolunu test etmesi, kullanıcıların Apple Kimliklerini kullanarak uygulamalara ve web sitelerinde oturum açmasına izin veren Apple ile giriş yapma özelliği ile ilgilidir. Bu özellik, Facebook, Google ve Twitter tarafından sunulan benzer oturum açma hizmetlerine daha güvenli bir alternatif olarak lanse edilmektedir, çünkü kullanıcıyı Face ID veya Touch ID ile doğruluyor ve kişisel bilgileri uygulamalara ve web sitesi geliştiricilere göndermeyecek. Ek gizlilik kaynağında, Apple ile oturum açma, kullanıcıların üçüncü taraf bir uygulamaya veya hizmete kaydolurken kendi e-posta adreslerini gizleyen, rastgele oluşturulmuş bir e-posta adresi oluşturmasına da olanak tanıyacak. Yeni oturum açma özelliği, Apple'ın yeni işletim sistemi bu sonbaharda piyasaya sürülecek ve macOS, iOS ve web siteleri üzerinden kullanılabilecek.