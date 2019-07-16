Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İşte seyahatlerinizde ve tatil için gittiğiniz her yerde yanınızda bulundurmanız gereken 10 teknoloji:

1- Taşınabilir batarya: Teknolojinin ulaştığı noktada pek çok işlemin mobil cihazlar üzerinden yapılması adaptör ve kablolara bağlı bir yaşantıyı doğurmuştu ki, Powerbank’lar imdadımıza yetişti. Her türlü akıllı cep telefonunu, akıllı saat, adım sayar, diz üstü bilgisayar, tablet ile kameraları şarj edebilen cihazlar, taşınabilirliği ve ekonomik olmalarıyla oldukça avantajlı.

2- Bluetooth hoparlör: Tatil köyünde, sahilde ve benzer dış mekânlarda kullanabileceğiniz taşınabilir hoparlörler, müzik dinleme sürecinin kesintisiz devam etmesini mümkün kılıyor. Yağmur ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olan hoparlörler yanıp sönen ışıklarıyla gecenize de renk katıyor.

3- Gürültü önleyici kulaklık: Gürültü önleyici (noise-cancelling) kulaklıklar, gürültü kirliliği konusunda tüketicinin imdadına yetişiyor; huzurlu ve keyifli bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenlerin öncelikle tercih ettiği tatil dostu ürün oluyor.

4- Bluetooth kulaklık: Tabiatı keşfe çıktığınızda müzik dinlemenizi kesintiye uğratmamak için tatile çıkmadan önce seyahat çantanıza bluetooth kulaklık koymayı unutmamalısınız. İnsan kulağının işitme sınırının ötesinde sesteki ses yüksekliği işitme hasarına yol açabilir. Kablosuz kulaklıklar bu noktada büyük avantaj sunuyor.

5- Araç içi güvenlik kamerası: Sosyal medyada paylaşılan yol hikâyelerinin kahramanı araç içi kameralar, yol güvenliği için de ihtiyaç hâlini aldı. Uzun süren tatil yolculuğunuzda güvenliğiniz için aracınızda araç içi kamera bulundurmalısınız.

6- Araç bulucu: Yabancısı olduğunuz bir yerde tatil sırasında aracın yerini bulamamanız tatil keyfinize gölge düşebilir. Akıllı araç bulucu sahibiyseniz akıllı telefonunuzda bulunan uygulama üzerinden aracınızın nerede olduğunu anında öğrenebilirsiniz.

7- USB dönüştürücü kablo: Tatilde ölümsüzleştirdiğiniz anları başkasına aktarabilmek ve bunu yaparken şarj problemi yaşamamak için USB-C - Lightning kablosu edinmelisiniz.

8- Taşınabilir projeksiyon: Tatil dışı kültür sanat etkinliklerine vakit ayırmak, özellikle de en az bir saatlik filmleri seyretmek mümkün olmayabiliyor. Geleneksel projeksiyon makinelerinin özelliklerini yalnızca bir kola kutusu büyüklüğündeki gövdesinde toplamayı başaran portatif projeksiyonlar akıllı telefon ve bilgisayarlara kolayca bağlanıyor.

9- Araç içi şarj cihazı: Şehirler arası tatil yolcuğunda özellikle navigasyon uygulamasını kullanıyor ya da online dijital müzik platformlarından müzik dinliyorsanız mobil cihazlarınızın şarjı çabuk bitebilir. Bu gibi durumlarda araç şarj cihazı varsa telefonunuzun ve tabletinizin bataryası dert olmaktan çıkar.

10- Akıllı baskül: Havuz, deniz, gezilecek yerler derken ara öğünleri unutabilir veya “denizde yüzmek acıktırır” efsanesi gerçeğe dönüşüp kilo alabilirsiniz. Sağlığınız için kontrolü elden bırakmamalısınız. Akıllı baskül ile ölçümlerinizi takip ederek karşılaştırabilir ve acil tedbir alabilirsiniz.