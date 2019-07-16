Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

4K çekim kalitesiyle yüksek performans sergileyen PowerShot G5 X Mark II ve PowerShot G7 X Mark III, vlog çekenler ve seyahatlerinde fotoğraf çekmeyi sevenler için tasarlandı. Canon’un mevcut ürün serisinin kalitesine sahip olan PowerShot G5 X Mark II modelinde, yeni 5x f/1,8-2,8 lens ve açılır elektronik vizör (EVF) donanımı bulunuyor. PowerShot G7 X Mark III modeli ise 4,2x f/1,8 - 2,8 zum lensi ve 3,5 mm mikrofon girişi ile içerik oluşturanlara ve vlogger’lara üst düzey görüntü ve ses deneyimi sunuyor. Ayrıca kullanıcılar dikey çekim modu ile fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşabiliyor.