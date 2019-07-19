Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'nın Güney Kore'ye yarı iletken malzeme ihracatı konusundaki kısıtlamaları bir yandan Samsung Electronics'in üretimini etkilerken, diğer yandan Apple’ın Samsung’un OLED siparişlerini iptal edeceği ortaya çıktı.

Bu anlaşmanın bedeli ise 100 milyon doları buluyor. Samsung’a iPhone X zamanından beri iPhone ekranlarını yaptıran Apple, bu radikal değişiklikle birlikte yeni bir tedarikçi ile çalışmaya başlayacak. Henüz resmen dile getirilmese de Apple'ın Samsung yerine Çin merkezli bir üretici olan BOE isimli şirketle çalışacağı konuşuluyor.

iPhone 11'in üretiminde de Samsung'un değil, BOE'nin panel ürünlerinin tercih edilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.