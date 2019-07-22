Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplamda 12 bin 500 kullanıcıya erişen ve dünyada 10 distribütörle çalışan Türk girişimi, ABD pazarına da açıldı. Octopod Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Balo, “25 milyar dolarlık pazarda hizmet vermeye başlamamızın üzerinden iki yıl geçti. 120 kurumsal müşteride, 400’ün üzerinde proje gerçekleşti. Hazır yazılımların sunduğu ortalama yüzde 65 verimliliğe rağmen Octopod, şirketlerin ihtiyacını yüzde 100 karşılayacak şekilde yazılım geliştirebilme kabiliyetinde... Amerika üzerinden tüm dünyaya ulaşma politikası izleyeceğiz. Her sektörün kendine özel istekleri, çalışma modelleri var. Bu beklentileri karşılayacak insan kaynağı ise maalesef yetersiz. Octopod, klasik yazılım geliştirme metotlarına göre 20 kat daha hızlı yazılım geliştirme imkânı sunuyor” dedi.