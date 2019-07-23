Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Turkcell mühendislerinin de katkılarıyla 5G uyumlu olarak geliştirilen antenlerin yaklaşık 1000 adedi yıl sonuna kadar Turkcell altyapısına entegre edilecek. Antenlerin toplam 250 baz istasyonuna entegre edileceğini belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell’in girişimleriyle geliştirilmeye başlayan; değişen teknik ve teknolojik ihtiyaçlarımız doğrultusunda ASELSAN’ın ürettiği antenleri canlı şebekemizde kullanmaya başladık. Yeni antenlerimizin kurulumuyla beraber, artık iletişim altyapımızın birçok önemli bölümünde yerli ve milli teknolojileri kullanır hale geldik” dedi. ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan ise “ASELSAN, 1975’ten beri yerli ve milli haberleşme sistemleri için çalışıyor. Bugün, Ekim 2018’de Turkcell ile birlikte başladığımız Yerli 4.5G Baz İstasyonu Anteni Üretim projemizin ürünlerinin canlı şebekelerde kullanımına başlanıyor. Teknolojik ve maliyet açısından yabancı ürünlerle rekabet edilebilir bir düzeye gelmiş bulunmaktayız. 4.5G’de kazandığımız bilgi ve tecrübe ve Turkcell’in destekleri ile 5G’de de ülkemiz için ürünler vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.