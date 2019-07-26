Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen ay Huawei’n ABD’li kargo firmasının kendilerine ait paketleri geri çevirdiği şikayetinin ardından Çin, FedEx’e karşı bir inceleme başlatmıştı. Çin yönetiminin, Huawei’ye ait paketleri ülkenin güneyindeki Zhuhai kentinde bulunan fabrikasında tutmakla suçladığı FedEx’in alt kuruluşu Flex ile ilgi incelemesi sürüyor. Soruşturma devam ederken, Amerikalı kargo firması yetkilileri ürünleri elinde tuttuğu gerekçesiyle telefon üreticisinden özür diledi ve uygulanan ambargo nedeniyle Washington yönetimini suçladı.

Fedex’ten gelen açıklamada “Söz konusu bu gönderiler, ABD Sanayi ve Güvenlik Dairesi’nin (SGD) operasyonlarımız için belirsiz ve karmaşık bir durumla sonuçlanan emirlerine uymaya çalıştığımız bir dönemde elimize geçti. Sonuç olarak, müşterilerimizi etkileyen her türlü karışıklık ve uğradıkları zarar için özür dileriz” denildi.

“OPERASYONEL HATALAR”

Washington’un uyguladığı ticaret yasağı, Huawei ile ABD sınırları dışındaki şirketler ve kuruluşlarla ilişiklerde de kafa karışıklığı oluşturuyor. FedEx, Huawei’ye ait çok sayıda paketin dağıtımında yaşanan “operasyonel hatalar” nedeniyle özür diledi. Sonrasında ABD hükümetini, ihracat gönderilerine “içerik polisliği yapıyor” ve teslimatı “imkansız bir görev” haline getiriyor diyerek şikayet etti.

Teslimat devi bugün bir açıklama yaparak, "Benzer olayların yaşanmasını önlemek için” SGD aleyhinde şikayette bulunduğunu ve Çin pazarına olan bağlılığını yinelediğini duyurdu.

102 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE ÜRÜN DEPODA TUTULUYOR

Basında yer alan rapora göre Flex, teknoloji devine ait paketleri Huawei’n ABD’nin kara listesine girmesi sonrasında Çin’in güneyindeki Zhuhai kentinde bulunan fabrikasında tutarak ciddi kayıplara neden oldu. Huawei, Flex’in Çin’deki fabrikasında 700 milyon yuan (102 milyon dolar) değerinde ürünü tuttuğun söyleyerek yerel basındaki iddiaları onayladı. Teknoloji devi, geçtiğimiz ay Flex’in elinde tuttuğu 400 milyon yuan (58 milyon dolar) değerindeki ürünün bir kısmını uzun pazarlıkların ardından geri alırken Çinli teknoloji devi mallarının geri kalanı için hala uğraşıyor.

Kargo firmasından mail yoluyla yapılan açıklamada “Flex ve Huawei, yakın zamanda ABD ve Çin arası ticaretin durumundan kaynaklı ve öngörülemeyen zorluklardan etkilense de uzun süredir devam eden, başarılı bir ortaklığa sahipler. Bu gerçekler göz önüne alan her iki taraf da, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yol bulmak için aktif olarak çalışıyor” denildi.

Flex’den bir sözcü, Huawei’ye ait herhangi bir ürünün hala ellerinde olup olmadığını veya Huawei’yi bir müşteri olarak sayıp saymadıkları konularında açıklama yapmayı reddetti. Ancak Çin’in, on binlerce kişinin istihdam edildiği “çok önemli bir üretim ve pazar yeri” olarak kaldığını söyledi.

Flex’in bugün yapılan üç aylık kazanç duyurusunda, “Çin’deki bir müşteriyi” etkileyen “son jeopolitik gelişmeler ve belirsizlikler”den sonra Çin ve Hindistan’daki belirli ürünlere maruz kalmayı azaltma yönünde bir hareketi hızlandıracağını ifade etti. İsmi verilmeyen firma için “Bu müşterinin ürün talebinde bir düşüş gözlemledik” dendi.

ABD’nin Mayıs ayında uygulamaya başladığı ambargo, Amerikalı şirketlere aralarında Çinli teknoloji devi Huawei’in de bulunduğu yaklaşık 70 firmayla iş yapmaktan alıkoyuyor.