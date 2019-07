Türkiye Gazetesi

Türkiye’de en çok takip edilen ve ilgi gösterilen alanlardan biri ise mizah. Peki Instagram’da komedi içerikleri dendiğinde sizin aklınıza hangi hesap geliyor? Yüz binlerce kişinin takip ettiği @komedi hesabı, Instagram denilince akla gelen en iyi hesap! Instagram’ın en beğenilen komedi hesabının paylaşımlarına dair bilmeniz gerekenleri sıraladık.

Sosyal medyanın en komik paylaşımları bu hesapta

Artık sosyal medya hayatımızın adeta bir parçası. Sosyal medya akla geldiğinde en popüler mecralar arasında ilk sırada gelen Instagram ise, internet mizahının kalbinin attığı yer. Instagram’da birçok hesap, komedi alanında ürettiği içeriklerle binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Eğer siz de Instagram’da vakit geçirmeyi seven ve mizahi içerikleri takip eden biriyseniz, son dönemlerin en popüler Instagram hesaplarından @komedi, internet dünyasının en komik içeriklerinin en hızlı şekilde yer aldığı, mizahın kalbinin attığı bir fenomen hesap. Komedi hesabı, Instagram’a damgasını vurmuş tüm trendler ile ilgili komik içerikleri bulabileceğiniz bir adres. Zaman zaman yalnızca Instagram’ın da değil, diğer sosyal medya sitelerinin fenomen hesaplarında yer alan paylaşımları da bulabileceğiniz bu hesapta, kısacası internet gündeminde yer alan her konuda en komik paylaşımları bulma şansınız var. Eğer sosyal medyaya çok fazla vakit ayıramayan ancak en trend, en güncel ve en komik fotoğraf ve videolardan da haberdar olmak istiyorsanız, komedi hesabı içerik akışı ile sizi memnun edecek bir kalitede. Hem komik fotoğraflar, hem de komik videolar ile geniş bir içerik seçeneği sunan @komedi hesabı, son dönemde mutlaka takip edilmesi gereken “en komik Instagram hesapları” listelerinde gösteriliyor. Her paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenilen bu hesap, ünlülerin ve Instagram fenomenlerinin de takip ettiği, mizah alanında en iyi içerikleri bulabileceğiniz bir hesap.

İnternetin mizahından ve gündeminden uzak kalmayın

Komedi hesabı, her gün paylaştığı komik içeriklerle sizi yalnızca internetin en iyi mizah içeriklerinden değil, aynı zamanda gündeminden de uzak tutmuyor. Trend topiclere girmiş, Instagram’ın keşfetinde yer alan, haber sitelerine düşmüş sosyal medya içerikleri, tartışmaları ve internetin gündemine, mizahına dair aklınıza gelebilecek her türlü konu ile ilgili en güncel bilgileri ve içerikleri bu hesapta bulma şansına sahipsiniz. İnternet gündemini yakından izlemek ve en komik, en kaliteli içerikleri anasayfanızda bulma şansına sahip olmak istiyorsanız, yapmanız gereken birçok insanın severek takip ettiği @komedi hesabını takibe geçmek ve sosyal medyanın mizahi içeriklerinin tadını çıkarmak. Youtube, Twitter, Twitch, sözlükler ve haber sitelerinde dönen en mizahi içerikleri tek bir çatı altında sunan bu kaliteli Instagram hesabı, internet mizahı dendiğinde binlerce kişinin aklına ilk gelen seçenek. Hem komediyi hem de Türkiye ve dünya gündemini ana sayfanıza düşüren, paylaştığı gönderi ve hikayelerle zamanınızı keyifli bir şekilde geçirmenizi sağlayacak bu kaliteli hesabı mutlaka incelemelisiniz.

Takip listenizde mutlaka olması gereken bir hesap

Instagram’da mizah dendiğinde akla gelen ilk hesaplardan birisi olan @komedi hesabı paylaşım çeşitliliği ve kalitesi ile birçok kişinin favorisi. İnternete damga vurmuş sokak röportajlarından alıntılar, dizi ve filmlerden kesilmiş komik sahnelere fenomenler tarafından yapılmış efsane yorumlar ve çok daha fazlasının yer aldığı bu hesap ile, internetin mizah gündeminden uzak kalmayacaksınız. İş yerinde, yolda, seyahatlerinizde mutlaka arada göz atacağınız, bağımlılık yapan mizah içerikleri ile mutlaka takip etmeniz gereken hesaplardan birisi olan @komedi hesabı, paylaştığı her içerik ile binlerce beğeni alıyor, haber sitelerinde kendine yer buluyor. Ünlülerin, fenomenlerin ve yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının takip ettiği komedi hesabını siz de takip ederek hem mizahın hem de internetin nabzını yakından takip etme şansına sahip olacaksınız. Takip listenizde benzeri içerikleri paylaşan onlarca hesap yerine, internetin en kaliteli, en keyifli içeriklerini sunan komedi hesabı ile Instagram’da zaman geçirirken yüzünüzden gülümseme eksik olmayacak ve zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Günün her anı keyif alacağınız komedi içeriklerini takip etmek, can sıkıntınızı unutturacak kaliteli paylaşımlar ile anın tadını çıkarmak için siz de hiç zaman kaybetmeden en sevilen mizah içeriklerini sunan @komedi hesabını anında takip edin. Hiçbir gönderi kaçırmamak ve internette dönen en efsane geyik malzemelerini, en komik esprileri anında görmek için gönderi ve hikaye bildirimlerini açabilirsiniz.