Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook, San Francisco’daki Kaliforniya Üniversitesine beyindeki düşünceleri okumak suretiyle yazıya çeviren cihazın geliştirilmesi için kaynak sağladı. Bu amaçla yapılan araştırmalarda yeni yazılım, gönüllüler üzerinde tecrübe edildi. Bilim adamları gönüllülerle yaptıkları çalışmalarda listeden sorulan sorulara verilen basit cevapları dinleyebildi. Araştırmanın başındaki sinir bilimci Edward Chang, ‘ECoC’ adı verilen elektrotları gönüllülerin beyinlerine yerleştirdi. ‘Hangi müzik aletini tercih edersiniz?’ sorusuna karşılık araştırmacılar zihin okumak suretiyle ‘piyano’ veya ‘keman’ cevabını aldı. Facebook, araştırmanın devam ettiğini ve bu çalışmayla konuşma engeli olan insanların iletişim kurmalarını yeniden sağlayabileceklerini açıkladı. Cihazın ilk numunelerinin sunumunu bu senenin sonunda yapmayı planlayan Facebook, bu cihazın beyni nasıl ölçeceği veya ne gibi şeyler yapabileceği konusunda bilgi vermedi. Facebook, 2017’de insanların düşüncelerini yazıya çevirerek dakikada yüz kelimeye kadar yazabilecek bir kafa bandı geliştirmek istediğini açıklamıştı.