Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LG G8sThinQ ilk defa piyasaya sürülen “Z Kamera” ile geliyor. Şirketin amiral telefonu olan ürünün en dikkat çeken özelliği ise avuç içini tarayan Hand ID özelliği. Hand ID (El Tanıma) özelliğinde Z Kamera’nın kızıl ötesi ışıkla tarama avantajından faydalanılarak, her kullanıcının bir birinden farklı olan damar dolaşım sistemi taranıyor. Böylelikle, kullanıcıların karanlıkta bile telefon kilitlerini sadece bir dokunuşla açmaları sağlanıyor. Aynı teknoloji, Z Kamera’nın yüz hatlarını ve özelliklerini doğru bir şekilde belirlemek için kızılötesi ışık ve 3B nokta bulutları kullanmasıyla da ortaya çıkıyor. Arkada üç kamera ile donatılan cihazın ön tarafındaysa “Portre” ve “Spot Işığı” gibi özellikleri destekleyen Z Kamerayı kullanıyor.



LG G8sThinQ’nun özellikleri

¥ Ekran: 6.2-inch 18,7:9 FHD+ OLED FullVision (2.248 x 1.080)

¥ İşletim Sistemi:

Android 9.0 Pie

¥ Kamera: Arkada 13 MP geniş açı, 12 MP standart ve 12 MP telephoto kamera; önde ise 8 MP standart kamera

¥ Hafıza: 6 GB RAM / 128 GB

¥ Pil: 3.550 mAh



Ömer Temür