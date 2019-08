Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6,26 inçlik ekranı ve yüzde 80,4 ekran gövde oranı ile dikkat çeken Casper VIA F3, 12 MP+13 MP+2 MP olmak üzere üçlü kamera dizilimi ile geliyor. Böylece kullanıcılar 120 derecelik geniş açıyla fotoğraf çekebiliyor.

Casper VIA F3’te bulunan yapay zekâ destekli MediaTek Helio P22 işlemcisi ise sahip olduğu 2.0 Ghz yüksek frekans hızı ve 8 çekirdeği sayesinde yüksek performans sunuyor. Bununla birlikte Casper VIA F3’ün 4.000 mAh bataryası yapay zekâ optimizasyonu ile iki günlük bir kullanım ömrü sağlıyor.