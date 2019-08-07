Musk, Twitter hesabından, uzay yolculuğunu güncelleştirecek olan SpaceX Starship Mk1 ve Raptor 3’ün 24 Ağustos’ta ABD’nin Teksas eyaleti Boca Chica’da hemen hemen uçmaya hazır olacağını duyurdu. SpaceX’in, biri Boca Chica’da diğeri de Florida Cocoa’da Starship inşa eden iki ekibi bulunuyor. Elon Musk’ın bu açıklaması, firmanın programın çok daha önünde olduğu anlamına geliyor.
Mars roketinin prototipi hazır
07.08.2019 - 03:04 | Son Güncelleme: 07.08.2019 - 03:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mars’a yolculuk için uzay gemisi hazırlama çalışmaları yapan SpaceX’in patronu Elon Musk, Mars’a gönderilmesi düşünülen Yıldız Gemisi ‘Starship’in iki ayrı modelinin bu ay sonundan önce hazır olabileceğini açıkladı.
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642258 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/642258.aspx
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