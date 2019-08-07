Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musk, Twitter hesabından, uzay yolculuğunu güncelleştirecek olan SpaceX Starship Mk1 ve Raptor 3’ün 24 Ağustos’ta ABD’nin Teksas eyaleti Boca Chica’da hemen hemen uçmaya hazır olacağını duyurdu. SpaceX’in, biri Boca Chica’da diğeri de Florida Cocoa’da Starship inşa eden iki ekibi bulunuyor. Elon Musk’ın bu açıklaması, firmanın programın çok daha önünde olduğu anlamına geliyor.