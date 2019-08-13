Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Note 10’u New York’ta düzenlediği etkinlikle tanıttı. Daha önce tek modelle devam eden Samsung, Note 10’da ilk defa iki ayrı ekran seçeneğiyle geliyor. 6,3 inç boyutundaki Note bugüne kadarki en küçük Note 10 olurken 6,8 inç boyutundaki Note 10+ ise en büyük Note 10 olma özelliği taşıyor. Üst düzey video özellikleriyle donatılan Note 10 serisi, kullanıcılarını adeta birer yönetmene dönüştürüyor. Fotoğraflarda kullanılan bokeh efektini videoya taşıyan Note 10 ile kullanıcılar nesnelerin arka planını bulanıklaştırabiliyor. Zoom-In Mikrofon özelliği çekim esnasında istediğiniz sese odaklanmanızı sağlarken, cihazda yer alan hareket sensörü daha net çekimler yapmanıza imkan tanıyor. Ayrıca montaj özelliği sayesinde kısa filmler yapıp Note 10’un çerçevesiz sinematik sonsuz ekranında izleyebiliyorsunuz. Galaxy Note10, vlogger’lar için de ekran kaydedici özelliğini sunuyor. Bu özellik sayesinde ekrandakileri kolayca kaydedebiliyor, resim içinde resim modunu kullanarak tepkiler ekleyebiliyor. Note 10’un yapay zekâ destekli kamerası üç boyutlu tarama da yapabiliyor. Böylece nesneler hareketli 3 boyutlu avatarlara dönüşüyor.

Note 10 serinini diğer teknik özellikleri ise şöyle.

¥ Arka tarafta f/2,2 diyafram değerine sahip 16 MP ultra geniş açılı kameraya, 12 Megapiksel f/1,5 ve f/2,4 değişken diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera bulunuyor. Önde ise 10 MP’lik tek kamera yer alıyor.

¥ SD kart desteği bulunmuyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle satışa sunuluyor.

¥ Galaxy Note10+, 45 W kablolu şarj özelliği sayesinde 30 dakika şarj oluyor.

¥ Kullanıcılar Galaxy Note10 ile Galaxy Watch, Galaxy Buds gibi bu özelliği destekleyen seçili diğer cihazları şarj edebiliyor.

¥ PlayGalaxy Link P2P yayın servisi ile de kullanıcılar PC oyunlarında kaldığı yerden devam edebiliyor ve yerel depolamaya ihtiyaç duymadan istediği yerde oyun oynayabiliyor.

¥ Kullanıcılar tek tıklamayla Windows 10 PC’lerine bağlanabiliyor. Böylece telefonlarına bakmak zorunda kalmadan bildirimleri görebiliyor, ileti alıp gönderebiliyor ve son fotoğraflara bakabiliyorlar.

FİYATI 10 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+ ay tozu grisi, duman siyahı, fildişi beyazı renk seçenekleriyle Samsung Online Mağazası shop.samsung.com/tr/ üzerinden ön siparişe sunuldu. 8 GB RAM ve 256 GB dâhilî depolamaya sahip Galaxy Note10’un satış fiyatı 9.899 TL olurken 2 GB RAM ve 256 GB dâhilî depolamaya sahip Galaxy Note10+’ın fiyatı ise 11.399 TL olarak açıklandı.

S PEN UZAKTAN KUMANDAYA DÖNÜŞÜYOR

Galaxy Note10 için yeniden tasarlanan S Pen âdeta uzaktan kumandaya dönüşüyor. Kullanıcılar S Pen ile uzaktan selfie çekebiliyor, fotoğraflarını kontrol edebiliyor. Bunun yanı sıra el yazıları dijital metine çevriliyor, Microsoft Word gibi birçok farklı biçime aktarabiliyor. Ayrıca kullanıcılar küçültme, büyütme ve metin rengini değiştirme gibi alternatiflerle notlarını düzenleyebiliyor.

TÜRKİYE İLK 5’TE

Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin, Türkiye’nin dünyada aktif Note kullanıcı sayısı en yüksek ilk beş ülkeden biri olduğunu söyledi.