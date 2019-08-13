Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

HyperX’in 40 mm çift odalı sürücüleriyle tasarlanan kulaklık basit, orta ve yüksek ses tonlarını birbirinden ayırarak ses kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor. Kablo bağlantısıyla kullanıldığında 10 Hz - 40 kHz arasında değişen frekanslarda yüksek çözünürlük sunan HyperX Cloud Mix, kablosuz modda ise 20 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Esnek, çıkarılabilir bir boom mikrofon ve bluetooth kulaklık kullanımı için yerleşik bir mikrofon içeren HyperX Cloud Mix’in Türkiye fiyatı ise 1.499 TL.